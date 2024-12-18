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06:05, 18 декабря 2024Мир

В Польше заявили о готовности системы ПВО «Висла»

Польское радио сообщило о готовности системы ПВО «Висла»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Польская система противовоздушной и противоракетной обороны «Висла» находится в предварительной оперативной готовности, об этом сообщило Польское радио.

Отмечается, что 18 декабря доклад о состоянии системы ПВО будет представлен главе Минобороны Польши Владиславу Косиняк-Камышу. Это должно произойти на территории ракетной части в городе Сохачев, на правом берегу реки Бзура.

Там состоятся заключительные учения, в которых примут участие пусковые установки Patriot, входящие в состав системы «Висла». Предварительной готовности достигли две батареи Patriot, закупленные Польшей у США. Контракт на несколько десятков миллиардов злотых был подписан в 2018 году.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что размешенные в Европе базы противоракетной обороны (ПРО) США практически не влияют на боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. «По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая», — сказал он.

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