В популярном у туристов российском регионе объявили штормовое предупреждение

МЧС: в горах Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

В горах Северной Осетии вновь объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, с 18:00 мск 18 декабря до 18:00 мск 19 декабря в горных районах популярного у туристов российского региона будет лавиноопасно выше 2000 метров.

Гостей и жителей Северной Осетии предупредили о риске повреждения опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и другой инфраструктуры.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в южных районах полуострова и горах ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду.