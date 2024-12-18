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00:16, 18 декабря 2024Наука и техника

В ранней Вселенной обнаружили грандиозную галактику

arXiv: в ранней Вселенной обнаружили грандиозную галактику
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Jain et al., 2024

Астрономы Национального центра радиоастрофизики в Индии сообщили об обнаружении новой спиральной галактики грандиозной конструкции с высоким красным смещением. Галактика, обозначенная как A2744-GDSp-z4, была найдена с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Спиральные галактики грандиозной конструкции характеризуются (англ. grand-design spiral galaxies) отчетливо сформированными рукавами, которые исходят из центрального ядра. Они представляют собой сверхплотные области, где сжатие входящего материала запускает процесс звездообразования. Новая галактика принадлежит к этому подтипу и имеет красное смещение z=4,03, что указывает на ее существование в ранней Вселенной, около 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Ученые провели наблюдения области скопления Abell 2744 с использованием инструментов космического телескопа Джеймса Уэбба. Сначала объект был отмечен как необычная галактика, а последующие наблюдения позволили идентифицировать его как галактику грандиозной конструкции с двумя хорошо сформированными спиральными рукавами.

Галактика A2744-GDSp-z4 имеет диаметр около 32 000 световых лет и звездную массу в 14 миллиардов солнечных масс. Ее скорость звездообразования составляет 57,6 солнечной массы в год, а возраст оценивается в 228 миллионов лет. Эти параметры свидетельствуют о ее высокой активности и значительном масштабе.

Астрономы определили, что звездообразование в A2744-GDSp-z4 началось через 839 миллионов лет после Большого взрыва. За это время галактика успела собрать массу в 10 миллиардов солнечных масс, что удивительно для столь короткого периода существования.

Исследователи подчеркивают, что эти данные ставят под сомнение текущие теории формирования галактик. Они отмечают, что дальнейшие наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба помогут изучить динамическое состояние A2744-GDSp-z4 и ответить на вопросы о происхождении ее структуры и масштабов.

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