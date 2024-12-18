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11:40, 18 декабря 2024Россия

В России назвали способ оградить страну от мигрантов-террористов

Депутат ГД Матвеев: лучший способ защититься от террористов-мигрантов — визы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лучший способ защититься от террористов-мигрантов — визовый режим со странами Средней Азии. Этот способ оградиться от терроризма назвал депутат Госдумы Михаил Матвеев, его слова приводит портал News.ru.

По словам парламентария, введение виз со Средней Азией становится особенно актуальным в период проведения специальной военной операции.

«Существование открытой границы, безвизовый режим являются абсурдом в ситуации, когда страна воюет. Очень странный, плохо объяснимый абсурд», — заявил Матвеев. Он подчеркнул, что получение российской визы в случае введения ужесточения пограничного контроля должно включать в том числе проверку переписки и соцсетей заявителя.

«Вижу только один системный вывод из этой истории — визовый режим, чтобы каждого человека, въезжающего в страну, проверяли (...) тотально», — подытожил Матвеев.

Ранее стало известно, что исполнителем теракта против главы войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался 29-летний мигрант с приобретенным российским гражданством, завербованный украинскими спецслужбами. Предположительно, за несколько дней до совершения преступления мужчина приехал в Москву, где забрал самодельное взрывное устройство.

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