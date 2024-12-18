Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

ФСБ: задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Следователи раскрыли подробности подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. В ходе спецоперации в Подмосковье задержаны двое мужчин, которых подозревают в причастности к теракту.

Исполнителю обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС

По данным правоохранительных органов, исполнителем оказался 29-летний мигрант с приобретенным российским гражданством, завербованный украинскими спецслужбами. Как уточнял Shot, за несколько дней до трагедии мужчина приехал в Москву, где забрал самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем подозреваемый установил его на электросамокат, который оставил у подъезда дома генерала.

Кадр: ЦОС ФСБ РФ

Кроме того, подозреваемый установил камеру наблюдения в арендованном авто каршеринга. Трансляция видеоизображения осуществлялась в Днепр в онлайн-режиме.

После того как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие Светлана Петренко официальный представитель СК РФ

За исполнение задания мужчина должен был получить 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей по текущему курсу) и выезд в Европу для последующего проживания.

Согласно информации Mash, второй задержанный является гражданином России и выступал в качестве помощника. Мужчина занимался логистикой, в частности, он организовал доставку каршеринга к месту инцидента. Предположительно, о реальных целях операции он не знал.

Подозреваемых задержали по горячим следам

Ночью в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию, в результате которой удалось задержать двух подозреваемых. Один из них был найден в деревне Черное Балашихинского района.

Кадр: ЦОС ФСБ РФ

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сейчас оба дают показания и сотрудничают со следователями. Подозреваемые уже назвали имена возможных заказчиков преступления.

На причастность СБУ к теракту отреагировали в МИД России

Говоря о произошедшем, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что нет сомнений, кто был исполнителем и заказчиком теракта. Она также раскритиковала реакцию ООН на подрыв Кириллова и назвала ее «свидетельством продажности» организации.

Захарова также прокомментировала материал газеты The New York Times, в котором чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление и спецслужбы страны считали Кириллова «законной целью». Представитель МИД России отметила, что теракт не может быть законным, указав, что на Украине в принципе нет законности.

Взрыв у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, где жил Кириллов, произошел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство было дистанционно активировано в тот момент, когда генерал-лейтенант вышел к служебному автомобилю вместе с помощником. Спасти их не удалось. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статья 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») и по статье 105 УК РФ.