Одного из подозреваемых в подрыве генерала Кириллова задержали в подмосковной деревне

МВД: исполнитель теракта против Кириллова был задержан в подмосковной деревне

Одного из подозреваемых по делу о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя задержали в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

29-летний подозреваемый был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области. Его передали в следственные органы.

Силовики задержали двух подозреваемых ночью. Правоохранительные органы выяснили, что один из задержанных оставил у подъезда дома Кириллова самокат, на котором могло быть закреплено взрывное устройство. Его сообщник доставил туда же каршеринговый автомобиль, с помощью которого велось наблюдение за домом генерала.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел генерал Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.