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08:50, 18 декабря 2024Мир

Захарова заявила об исполнителе и заказчике теракта против Кириллова

Захарова: нет сомнений, кто был исполнителем и заказчиком подрыва Кириллова
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нет сомнений, кто был исполнителем и заказчиком теракта, в результате которого был подорван генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Следствие наше, разумеется, установит все детали преступления против генерала-лейтенанта Кириллова. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, а кто был заказчиком», — отметила дипломат.

Захарова также раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала его «свидетельством продажности» со стороны всемирной организации.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался напрямую осудить теракт в отношении генерал-лейтенанта Кириллова.

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