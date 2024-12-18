Захарова заявила об исполнителе и заказчике теракта против Кириллова

Нет сомнений, кто был исполнителем и заказчиком теракта, в результате которого был подорван генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Следствие наше, разумеется, установит все детали преступления против генерала-лейтенанта Кириллова. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, а кто был заказчиком», — отметила дипломат.
Захарова также раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала его «свидетельством продажности» со стороны всемирной организации.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался напрямую осудить теракт в отношении генерал-лейтенанта Кириллова.