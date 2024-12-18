Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье переквалифицировали в теракт

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), совершенного в парке «Зарядье» 31 декабря 2022 года. 30-летнему бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предъявлено обвинение в окончательной редакции по нескольким статьям, пишет ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый хотел завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы устроить массовую стрельбу, однако в темноте перепутал инспектора МАДИ с полицейским.

Ахьядов присягнул на верность террористам и был завербован в Турции

Следствие установило, что Ахьядов присягнул на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), был завербован в Турции и планировал устроить массовый расстрел в «Зарядье», где в предновогодний вечер было много отдыхающих. Боец увидел инспектора МАДИ, фотографировавшего автомобили, и, перепутав его с полицейским, решил отобрать у него оружие.

Тем самым свой чудовищный преступный замысел террорист не смог довести до конца собеседник ТАСС в правоохранительных органах

В общей сложности он нанес жертве не менее 16 ножевых ранений.

Ахьядова задержали на следующий день, 1 января. Из материалов дела следует, что при задержании он оказывал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Ему предъявили обвинение в теракте (статья 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (статья 318 УК РФ) и в участии в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 205.5 УК РФ).

В документах указано, что обвиняемый не имел постоянного места жительства, он женат, имеет двоих детей, официально не трудоустроен. Ахьядов провел на профессиональном ринге ММА 14 поединков, в которых завоевал 9 побед. Последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее сообщили об убийстве в Москве генерал-лейтенанта ВС России и его помощника

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в момент, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Источник газеты The New York Times в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил, что ответственность за убийство Кириллова несут украинские спецслужбы. За день до случившегося в Киеве обвинили генерала в преступной деятельности, заявив, что он несет ответственность за «массовое применение запрещенного химического оружия» на Украине.