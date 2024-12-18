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10:21, 18 декабря 2024Бывший СССР

Захарова заявила о невозможности оправдать теракт против Кириллова

Захарова: теракт против Кириллова не может быть законным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллов не может быть законным, законности на Украине нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, оправдание теракта некими юридическими решениями на Украине не являются весомыми. Захарова заявила, что там в принципе отсутствует законность.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада игнорируют теракт против Игоря Кириллова из-за решения Киева признать его якобы законной целью. По ее словам, главными выгодополучателями от терроризма со стороны Киева являются «англосаксы».

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