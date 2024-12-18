Захарова: теракт против Кириллова не может быть законным

Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллов не может быть законным, законности на Украине нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, оправдание теракта некими юридическими решениями на Украине не являются весомыми. Захарова заявила, что там в принципе отсутствует законность.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада игнорируют теракт против Игоря Кириллова из-за решения Киева признать его якобы законной целью. По ее словам, главными выгодополучателями от терроризма со стороны Киева являются «англосаксы».