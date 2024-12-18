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10:17, 18 декабря 2024Мир

Захарова назвала причины игнорирования Западом теракта против генерала Кириллова

Захарова: Запад игнорирует теракт против генерала Киррилова из-за решений Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Западные страны игнорируют теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова из-за решения Киева признать его законной целью. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, главными выгодополучателями от терроризма со стороны Киева являются англосаксы. «Запад молчал, не говорил ни слова или придумывал обтекаемые фразы, как и в случае с Игорем Кирилловым, прикрываясь якобы тем, что он, по словам киевского режима, был законной целью», — подчеркнула Захарова.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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