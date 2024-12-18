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18:28, 18 декабря 2024Экономика

В России подешевела аренда квартир

ЦИАН: аренда однокомнатных квартир в крупных городах России подешевела на 4 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В четвертом квартале 2024 года в крупных городах России снизились цены на долгосрочную аренду жилья: однокомнатные квартиры подешевели на четыре процента, а двухкомнатные — на восемь процентов. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Самую сильную динамику цен на съемные «однушки» заметили в Нижнем Новгороде (минус 11 процентов) и Санкт-Петербурге (минус 10 процентов), а на «двушки» — в Новокузнецке (минус 26 процентов) и Саратове (минус 20 процентов).

При этом за год однокомнатные квартиры в среднем по стране подорожали на 19 процентов, а двухкомнатные — на 15 процентов. Такую динамику специалисты объясняют резким ростом арендных ставок с июня по сентябрь на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Однако с октября цены начали постепенно снижаться.

Если на первичном и вторичном рынках жилья сохранится текущий уровень продаж, то аренда продолжит дешеветь, спрогнозировали аналитики. А в случае, если ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к новому спаду продаж новостроек, то тренд развернется в сторону роста цен на съемное жилье.

Ранее в Российской гильдии риелторов спрогнозировали, что в 2025 году цены на аренду жилья в стране сильно не вырастут. Для этого нет предпосылок на рынке — ставки найма ограничены платежеспособностью населения и балансом спроса и предложения.

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