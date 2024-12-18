В РЖД прокомментировали столкновение пассажирского поезда с грузовым составом

РЖД: в Мурманской области с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда

В результате аварии в Мурманской области, по предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Столкновение в российском регионе прокомментировали в РЖД.

Уточняется, что в 16:15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая пассажирский поезд, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. К месту происшествия вызвали оперативные службы, движение на участке было приостановлено.

В РЖД добавили, что всего в поезде ехало 326 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. «Всем будет оказана необходимая помощь», — заверили в компании.

В источнике также говорится, что для ликвидации последствий столкновения к месту направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на железной дороге в Мурманской области 18 декабря. По данным Telegram-канала Mash, всего пострадали четыре человека.