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09:15, 18 декабря 2024Мир

В США назвали единственный способ спасти ВСУ

Экс-морпех ВС США Берлетик: спасти ВСУ может только прямое вмешательство Запада
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) может только прямое вмешательство Запада. Единственный способ спасти украинскую армию назвал бывший морпех Вооруженных сил (ВС) США Брайан Берлетик на своей странице в соцсети Х.

«Украина теряет очень много людей, и это происходит слишком быстро, чтобы мобилизовать и эффективно обучить пополняющих ряды армии. Только вмешательство Запада на данном этапе может стабилизировать ситуацию», — заявил он.

По его словам, украинские СМИ тоже уже признают, что нехватка личного состава делает невозможным эффективное ведение боевых действий.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящая администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не сможет отправить Киеву оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. При этом источник из Пентагона отметил, что Белый дом планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца 2024 года.

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