В США засомневались в предоставлении помощи Украине по одной причине

NYT: администрация Байдена вряд ли успеет отправить Украине военную помощь

Уходящая администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не сможет отправить Киеву оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена вряд ли успеет отправить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом на вооружения и другую военную помощь Украине», — передает издание слова неназванного представителя Пентагона.

Также источник из американского министерства обороны отметил, что Белый дом планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца 2024 года. Однако он подчеркнул, что «будет сложно спешно направить оставшиеся деньги Украине» до того, как новая администрация избранного президента Дональда Трампа начнет работу уже в следующем месяце.

4 декабря спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при Трампе. Он подчеркнул, что действующий состав нижней палаты Конгресса США не планирует рассматривать этот запрос в 2024 году.