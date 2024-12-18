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17:30, 18 декабря 2024Ценности

Внешность 77-летнего Арнольда Шварценеггера на съемках фильма расстроила фанатов

Мария Винар
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: James Devaney / GC Images / Getty Images

Американский культурист, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер появился на съемках фильма «Человек с мешком» и расстроил фанатов. На соответствующие комментарии в соцсети X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

77-летний артист попал в объективы папарацци, когда работал на съемочной площадке. На размещенных кадрах знаменитость предстал в коричневых штанах, белом свитере, пестрой шапке, а также с седыми бровями и бородой.

Поклонники удивились внешности звезды «Терминатора», о чем написали в комментариях под снимками. «Постарел на 200 лет за два месяца съемок», «Он, вероятно, забыл, где припарковал свою машину времени», «Определенно, стареет. Выглядит старше Трампа. Это дико», «Его дни в боевиках подходят к концу... Он ходит скованно, как будто испытывает сильную боль», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская певица Джессика Симпсон удивила фанатов внешностью после экстремального похудения.

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