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09:45, 18 декабря 2024Ценности

Внешность экстремально похудевшей Джессики Симпсон на новом фото удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @jessicasimpson

Американская певица Джессика Симпсон удивила фанатов внешностью после экстремального похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя поп-исполнительница поделилась новым фото, на котором запечатлена в белом шелковом платье длины мини, оформленном прозрачной черной вставкой. Кроме того, она позировала в черном пиджаке, сетчатых колготках и кожаных сапогах на толстой подошве. При этом знаменитость дополнила свой образ макияжем в стиле smoky eyes и объемной прической.

Поклонники оказались озадачены новым внешним виды звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я не узнала ее», «Сначала подумала, что это Иванка Трамп», «Кто это? Эта женщина совершенно не похожа на Джессику Симпсон», «Я и не знал, что существует Джессика Кардашьян», «Никогда бы не подумал, что это Джессика Симпсон», — высказывались они.

В июне Джессика Симпсон подверглась критике в сети за непристойный наряд, в котором она пришла на выпускной своей дочери в детском саду.

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