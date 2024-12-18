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15:31, 18 декабря 2024Культура

Волочкова назвала Полунина неудачником из-за решения уехать из России

Балерина Волочкова жестко раскритиковала Полунина из-за решения покинуть Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpess.com

Российская балерина Анастасия Волочкова жестко раскритиковала планы артиста балета Сергея Полунина уехать из России. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о его решении.

«Я со своей стороны могу сказать, что покинуть Россию, потому что его "время здесь истекло" — это просто низость, это слабость человека. Может, его время истекло, может, он не в той форме, чтобы быть здесь интересным зрителям. Может быть, в этом причина. Но именно Россия дала этому человеку образование, воспитание, балетное образование, овации зрителя и возможность делать свою карьеру именно в России», — поделилась мнением она.

Волочкова считает, что Полунин находится не в той ситуации, как знаменитые российские артисты балета, которые были вынуждены уезжать из страны в советские годы.

Человек, у которого все хорошо, у него «время истекло» в России — хочется мне ему сказать: «Пока, неудачник»!

Анастасия Волочковароссийская балерина, заслуженная артистка России

«Я, как патриот страны, могу сказать со своей позиции, что одно дело артисты балета, великие мэтры, уезжали вынужденно, потому что им не давали здесь хода, не давали развития. Это другая ситуация на примере таких великих легенд, как Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Рудольф Нуреев. Это люди, которые были гонимы в стране», — сказала она.

Полунин сообщил, что покидает страну. Он написал, что у него «душа не на месте», а его время в России истекло. При этом он выразил благодарность стране и гражданам.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в 2012 году переехал в Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку политики России в отношении Украины, а также лично президента Владимира Путина. В 2019 году он в интервью показал татуировку с лицом российского лидера у себя на груди.

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