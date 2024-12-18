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14:58, 18 декабря 2024Культура

Артист с татуировкой с Путиным покинул Россию

Российско-украинская звезда балета Сергей Полунин заявил, что уезжает из России
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Артист балета Сергей Полунин, который известен своей татуировкой с изображением президента России Владимира Путина, сообщил, что покидает страну. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам самого Полунина, известного по ролям в голливудских фильмах, у него «душа не на месте», а его время в России истекло. В то же время он выразил благодарность стране и россиянам.

Полунин родился в Херсоне, на территории Украинской ССР. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в Россию переехал в 2012-м. Здесь он женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных. Пара также воспитывает троих общих детей.

В 2023 году Сергей получил премию президента России для молодых деятелей культуры.

В последние несколько лет он возглавлял Севастопольский театр оперы и балета. Ранее стало известно, что Полунин покинул свой пост, его сменил Ильдар Абдразаков.

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