Звезда мирового балета Сергей Полунин женился

Звезда балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных

Артист балета Сергей Полунин, известный также по ролям в голливудских фильмах, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных официально стали мужем и женой. Об этом супруга звезды балета сообщила в своем Telegram-канале.

Пара объявила о помолвке еще пять лет назад, за это время у них родилось трое детей. На торжественной церемонии бракосочетания были только самые близкие Сергея и Елены.

«Стала женой космически любимого человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — сообщила спортсменка.

Ранее стало известно, что Сергей Полунин покинул пост ректора севастопольской Академии хореографии.