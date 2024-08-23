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19:32, 23 августа 2024Культура

Звезда мирового балета Сергей Полунин женился

Звезда балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных
Сергей Полунин

Сергей Полунин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Артист балета Сергей Полунин, известный также по ролям в голливудских фильмах, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных официально стали мужем и женой. Об этом супруга звезды балета сообщила в своем Telegram-канале.

Пара объявила о помолвке еще пять лет назад, за это время у них родилось трое детей. На торжественной церемонии бракосочетания были только самые близкие Сергея и Елены.

«Стала женой космически любимого человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — сообщила спортсменка.

Ранее стало известно, что Сергей Полунин покинул пост ректора севастопольской Академии хореографии.

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