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23:59, 18 декабря 2024Россия

Волонтеры присоединились к очистке пляжей Краснодарского края от мазута

Волонтеры молодежных организаций помогли очистить пляжи Краснодарского края
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Добровольцы акции «Мы вместе», активисты «Движения первых», «Молодой гвардии» ЕР и Народного фронта присоединились к очистке побережья Краснодарского края от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом пишет Telegram-канал Росмолодежи.

Сообщается, что в поселке Витязево организовали штаб волонтеров, куда могут обратиться желающие помочь. «Добровольцев просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева», — отмечается в публикации.

Добровольцы «Экосистемы» и молодежного центра Новороссийска устраняют последствия разлива мазута на берегах природного парка «Анапская пересыпь». Детские волонтерские отряды Движения первых вместе с наставниками собирают и поставляют инвентарь для очистки берега.

Помимо этого, волонтеры отмечают места на карте, где были замечены пострадавшие птицы, забирают их в оперштаб, моют и затем передают на реабилитацию.

Ранее стало известно, что спасатели совместно с волонтерами очистили от мазута около восьми тонн Черноморского побережья после крушения танкеров.

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