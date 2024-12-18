ВСУ атаковали два города в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск и Токмак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два города в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку», — проинформировал он.

Балицкий отметил, что российские силы сбили все ракеты. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Как он утверждает, осколки одного из снарядов упали в акваторию Азовского моря около Бердянска, остальные — западнее Токмака.

Ранее украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. Отмечалось, что детей в автобусе во время атаки не было. Губернатор региона назвал действия ВСУ хладнокровным террористическим актом.