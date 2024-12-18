Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 18 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали два города в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск и Токмак
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два города в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку», — проинформировал он.

Балицкий отметил, что российские силы сбили все ракеты. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Как он утверждает, осколки одного из снарядов упали в акваторию Азовского моря около Бердянска, остальные — западнее Токмака.

Ранее украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. Отмечалось, что детей в автобусе во время атаки не было. Губернатор региона назвал действия ВСУ хладнокровным террористическим актом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Бездомная бывшая модель попала в объективы папарацци у мусорки

      Четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей

      Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

      Песков назвал самые популярные вопросы россиян к прямой линии

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше