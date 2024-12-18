Женщинам дали советы для повышения фертильности

Гинеколог Семененко: для повышения фертильности надо минимизировать стресс

Чтобы увеличить шансы самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка важно следить за физическим и ментальным здоровьем, в том числе минимизировать стресс, заявила главный врач и основатель центра персонального здоровья и репродукции «Генезис», акушер-гинеколог Анастасия Семененко. Советы для повышения фертильности она дала женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач подчеркнула, что фертильность зависит в первую очередь от возраста. Чем старше женщина, тем сложнее ей даются беременность и роды. Самым благоприятным периодом для вынашивания ребенка она назвала возрастной промежуток от 20 до 30 лет. «Если говорить о менструальном цикле женщины, пик фертильности приходится на овуляцию — середину цикла», — отметила гинеколог.

Также, по словам, Семененко, на способность к зачатию и вынашиванию ребенка напрямую влияет образ жизни женщины. Например, курение, употребление энергетиков, алкоголя, и психотропных веществ, а также отсутствие физической нагрузки негативно сказываются на репродуктивной функции, предупредила врач.

Еще одна рекомендация гинеколога — следить за физическим и ментальным здоровьем.

Диабет, сбои в работе щитовидной железы, миомы матки или кисты яичников, гормональный дисбаланс, рост эндометрия напрямую влияют на фертильность. Чтобы избежать этих проблем, надо регулярно наблюдаться у гинеколога. Также важно контролировать уровень стресса и при необходимости обратиться к психологу — часто фертильность повышается после прохождения психотерапии Анастасия Семененко акушер-гинеколог

В заключение врач рекомендовала ежегодно проверять состояние здоровья. «Серьезные заболевания обязательно должны находиться в стадии компенсации, когда организм максимально адаптирован к существующей болезни. В таком случае риск осложнений при беременности минимален», — резюмировала Семененко.

Ранее врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп предупредила россиян о влиянии спиртных напитков на репродуктивную систему. По ее словам, алкоголь оказывает многогранное и зачастую необратимое воздействие на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин, влияя на все этапы репродуктивного процесса.