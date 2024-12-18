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14:30, 18 декабря 2024Экономика

Жители российского города рассказали о жизни под водопадом

Жители дома в Балтийске рассказали о протекающих крышах
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

Жильцы многоквартирного дома в Балтийске пожаловались на водопады с потолка, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Даже при малейшем дожде с потолка в квартирах дома на улице Колесникова начинает литься вода. Для ее сбора жильцам приходится пользоваться тазами. В управляющей компании «Эгида» в ответ на жалобы заявляют, что ремонт в доме запланирован на 2035 год, в настоящее же время на него нет средств. При этом один подъезд многоквартирного дома расселили, но само здание не признают аварийным.

Ранее квартиры жильцов в многоэтажном доме в Уфе на Российской улице заволокло паром после прорыва трубы. В подъезде пропала видимость. По словам местных жителей, батареи в доме несколько дней были едва теплые. В ночь на вторник, 17 декабря, жильцы услышали, что по трубам идет вода. После прорыва они самостоятельно спустились на первый этаж, чтобы найти место аварии.

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