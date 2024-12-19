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17:38, 19 декабря 2024Ценности

56-летняя Селин Дион снялась у елки в туфлях с курами

56-летняя певица Селин Дион снялась у елки в туфлях с украшением в виде кур
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @celinedion

Канадская певица и композитор Селин Дион снялась в необычных туфлях. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России террористической и экстремистской организацией), насчитывающем 8,9 миллиона подписчиков.

56-летняя исполнительница позировала на размещенном снимке, сидя в комнате у украшенной гирляндой и шарами елки. Она предстала перед камерой в блестящем красном платье, подол которого приподняла, обнажив ноги.

Знаменитость надела остроносые красно-желтые туфли на высоких каблуках. При этом обувь оказалась оформлена декором в виде кур и языков пламени.

В июне Селин Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера.

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