56-летняя Селин Дион снялась у елки в туфлях с курами

56-летняя певица Селин Дион снялась у елки в туфлях с украшением в виде кур

Канадская певица и композитор Селин Дион снялась в необычных туфлях. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России террористической и экстремистской организацией), насчитывающем 8,9 миллиона подписчиков.

56-летняя исполнительница позировала на размещенном снимке, сидя в комнате у украшенной гирляндой и шарами елки. Она предстала перед камерой в блестящем красном платье, подол которого приподняла, обнажив ноги.

Знаменитость надела остроносые красно-желтые туфли на высоких каблуках. При этом обувь оказалась оформлена декором в виде кур и языков пламени.

В июне Селин Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера.