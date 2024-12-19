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14:11, 19 декабря 2024Бывший СССР

Абхазский депутат скончался в результате перестрелки

Абхазский депутат Вахтанг Годандзия скончался в результате перестрелки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Абхазский депутат Вахтанг Годандзия скончался в результате перестрелки около здания парламента республики. Об этом со ссылкой на Минздрав Абхазии сообщает «Апсныпресс» в Telegram.

Другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку. Уточняется, что ему оказывается помощь в Республиканской больнице.

Кроме того, исполняющий обязанности министра МВД республики Роберт Киут сообщил, что подозреваемым в стрельбе является депутат Адгур Харазия. По его словам, парламентарий скрылся с места происшествия.

О стрельбе около парламента Абхазии стало известно днем 19 декабря. Сообщалось, что ранения получили двое депутатов. На место стрельбы выехала следственно-оперативная группа.

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