Абхазский депутат скончался в результате перестрелки

Абхазский депутат Вахтанг Годандзия скончался в результате перестрелки

Абхазский депутат Вахтанг Годандзия скончался в результате перестрелки около здания парламента республики. Об этом со ссылкой на Минздрав Абхазии сообщает «Апсныпресс» в Telegram.

Другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку. Уточняется, что ему оказывается помощь в Республиканской больнице.

Кроме того, исполняющий обязанности министра МВД республики Роберт Киут сообщил, что подозреваемым в стрельбе является депутат Адгур Харазия. По его словам, парламентарий скрылся с места происшествия.

О стрельбе около парламента Абхазии стало известно днем 19 декабря. Сообщалось, что ранения получили двое депутатов. На место стрельбы выехала следственно-оперативная группа.