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13:41, 19 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о стрельбе около парламента Абхазии

ТАСС: около парламента Абхазии произошла стрельба, есть раненые
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Стрельба произошла около здания парламента Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре.

«По предварительной информации, двое депутатов ранены», — заявил собеседник агентства.

По данным «Апсныпресс», на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уточняется, что ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.

Ранее в республике была назначена дата досрочных выборов президента. Они пройдут 15 февраля 2025 года. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания отказался баллотироваться на пост главы государства. Он также объяснил свою отставку. По его словам, во время протестов оппозиции обстановка была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

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