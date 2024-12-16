Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах

РИА Новости: экс-президент Абхазии Бжания отказался участвовать в выборах

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания отказался участвовать в выборах главы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации.

«Аслан Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии», — сказал собеседник агентства.

По его данным, команда Бжании пойдет на выборы. Он предположил, что кандидатом может стать исполняющий обязанности президента Бадра Гунба.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года. Бывший лидер республики объяснил свой уход с поста предотвращением обострения ситуации. Как он утверждал, во время протестов оппозиции обстановка была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».