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11:40, 19 декабря 2024Россия

Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: Россия взяла под контроль поселок Зеленовка и село Новый Комар ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская армия взяла под контроль поселок Зеленовка и село Новый Комар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенные пункты заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), теробороны и нацгвардии в районе Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки ДНР. Отражена одна контратака.

По данным Мионобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и одну польскую Krab.

ЖЗЛ
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