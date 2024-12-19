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17:41, 19 декабря 2024Экономика

Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 4,75 %
Дмитрий Воронин

Фото: acediscovery / Wikipedia

Банк Англии, как и ожидало большинство аналитиков, не стал снижать базовую процентную ставку, оставив ее на прежнем уровне в 4,75 процента на фоне ускорившегося в стране роста цен. Заявление об этом опубликовал сам регулятор.

За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов его Комитета по денежно-кредитной политике, еще трое выступили за снижение показателя на 25 базисных пунктов.

Британский ЦБ впервые с 2020 года снизил ставку в начале августа, после чего еще раз сделал это в ноябре. Ранее ставка составляла максимальные за 16 лет 5,25 процента годовых.

«Постепенный подход к устранению ограничений денежно-кредитной политики остается целесообразным», — прокомментировали в Центробанке решение, принятое в четверг на фоне усилившейся по итогам ноября — до 2,6 процента с 2,3 процента месяцем ранее — годовой инфляции (в сентябре составляла 1,7 процента). С учетом расходов домовладельцев на содержание жилья рост цен ускорился до 3,5 процента с октябрьских 3,2 процента.

«Ожидается, что общая инфляция по индексу потребительских цен продолжит незначительно расти в ближайшем будущем», — констатировали в Банке Англии.

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