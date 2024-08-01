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15:23, 1 августа 2024Экономика

Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года

Банк Англии снизил ставку с максимальных за 16 лет 5,25 %

Фото: Pxhere

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до пяти процентов годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение опустить ее с максимальных за 16 лет 5,25 процента ожидалось большинством аналитиков и участников рынка. Уменьшить показатель ЦБ решился впервые с 2020 года. Из девяти членов его Комитета по денежно-кредитной политике за такой шаг проголосовали пять, против были четверо.

Также Банк Англии в четверг поднял прогноз роста ВВП Великобритании на 2024 год до 1,25 процента с ожидавшихся в мае 0,5 процента.

Цикл повышения ставки стартовал в конце 2021 года. Он был связан со стремлением обуздать инфляцию, которая достигала двузначных уровней. В мае и июне текущего года она опустилась до целевого уровня в два процента в годовом выражении.

Накануне Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центрального банка, допустил, что снижение процентных ставок с рекордного за 23 года уровня в 5,25-5,5 процента произойдет уже в сентябре.

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      Дмитрий Воронин
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