Банк Англии рекордно повысил ключевую ставку

Банк Англии повысил ключевую ставку до максимальных с октября 2008 года 4%

Комитет по денежной политике Банка Англии (МРС) принял решение повысить ключевую процентную ставку с 3,5 до 4 процентов, сообщает Центробанк на своем сайте. Такой уровень стал максимальным с октября 2008 года.

Регулятор повышает показатель десятый раз подряд с декабря 2021 года. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ объясняет необходимостью сдержать растущую инфляцию. В будущем ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в два процента, пообещал регулятор.

Несмотря на то, что уровень инфляции в Великобритании в декабре упал до трехмесячного минимума в 10,5 процента, рост цен по-прежнему остается высоким. Банк Англии прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до четырех процентов, а во втором квартале 2024-го упадет ниже двух процентов.

В феврале подняли базовую ставку также Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США — на 50 базисных пунктов, до 3 процентов, и на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75 процента годовых соответственно. Регуляторы не решаются смягчать денежно-кредитную политику, опасаясь глобальной рецессии на фоне обострившегося геополитического конфликта.