Инфляция в Великобритании снова снизилась

Уровень инфляции в Великобритании снизился до трехмесячного минимума в декабре

Уровень инфляции в Великобритании упал до трехмесячного минимума в декабре, рост цен составил 10,5 процента. Об этом пишет Reuters.

Инфляция снижается второй месяц подряд. В ноябре показатель быть на уровне 10,7 процента, в октябре — 11 процентов. Пик инфляции уже пройден, считает руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер. При этом инфляция остается в пять раз выше целевого показателя правительства в два процента.

Ранее эксперты аналитического центра Resolution Foundation (RF) предупредили, что в связи с беспрецедентным ростом цен в 2022-2023 годах реальные доходы британских домохозяйств могут упасть на десять процентов, что станет максимальным снижением за столетие.

«Высокая инфляция — это кошмар для семейного бюджета, она уничтожает инвестиции в бизнес и приводит к забастовкам, поэтому мы должны придерживаться нашего плана по ее снижению», — сказал глава Минфина страны Джереми Хант.