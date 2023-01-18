Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:34, 18 января 2023Экономика

Инфляция в Великобритании снова снизилась

Уровень инфляции в Великобритании снизился до трехмесячного минимума в декабре

Фото: Shutterstock

Уровень инфляции в Великобритании упал до трехмесячного минимума в декабре, рост цен составил 10,5 процента. Об этом пишет Reuters.

Инфляция снижается второй месяц подряд. В ноябре показатель быть на уровне 10,7 процента, в октябре — 11 процентов. Пик инфляции уже пройден, считает руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер. При этом инфляция остается в пять раз выше целевого показателя правительства в два процента.

Ранее эксперты аналитического центра Resolution Foundation (RF) предупредили, что в связи с беспрецедентным ростом цен в 2022-2023 годах реальные доходы британских домохозяйств могут упасть на десять процентов, что станет максимальным снижением за столетие.

«Высокая инфляция — это кошмар для семейного бюджета, она уничтожает инвестиции в бизнес и приводит к забастовкам, поэтому мы должны придерживаться нашего плана по ее снижению», — сказал глава Минфина страны Джереми Хант.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда
Путин назвал режим на Украине неонацистским
Путин заявил о неизбежности победы
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Россиянам дали советы перед крещенскими купаниями
Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах
Пушилин заявил о потенциальном окружении ВСУ в Северске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.