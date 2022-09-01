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Британии предрекли появление миллионов бедняков

Resolution Foundation: число бедных в Великобритании вырастет на три миллиона

Фото: Alberto Pezzali / Reuters

На фоне роста стоимости жизни в Великобритании появятся миллионы бедняков, предрекают исследователи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад аналитического центра Resolution Foundation (RF).

Эксперты пообещали, что в 2022-2023 годах реальные доходы домохозяйств упадут на 10 процентов — максимальное снижение за столетие. При этом число людей, которые вынуждены жить в абсолютной бедности, вырастет на три миллиона. Их общее число за 2023-2024 года может составить до 14 миллионов человек.

Спад реальных доходов является следствием рекордной инфляции. Аналитики Goldman Sachs ждут, что в четвертом квартале текущего года экономика Великобритании скатится в рецессию, а риск глубокого спада усилится. Такими темпами к середине следующего года экономика Соединенного Королевства рискует потерять 1 процент ВВП.

Аналитики Citi, в свою очередь, допускали, что к январю 2023 года инфляция в Великобритании может достичь невиданных масштабов на фоне «уходящих в стратосферу» цен на природный газ. Эксперты пообещали, что рост цен может ускориться до 18 процентов.

При этом Банк Англии пошел на беспрецедентные меры по борьбе с ростом цен. В начале августа регулятор повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых.

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Платон Щукин
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