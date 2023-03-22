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14:25, 22 марта 2023Экономика

В Великобритании неожиданно ускорилась инфляция

ONS: инфляция в Великобритании ускорилась впервые за четыре месяца и достигла 10,4%

Фото: Hannah McKay / Reuters

По итогам февраля в Великобритании инфляция разогналась до 10,4 процента. Рост цен начал ускоряться впервые за последние четыре месяца, сообщает Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). С октября по январь инфляция замедлилась с рекордных 11,1 процента до 10,1 процента.

Инфляция достигла такого уровня в первую очередь из-за роста цен на продукты и безалкогольные напитки — в годовом исчислении они подорожали на 18 процентов, это рекорд с августа 1977 года. Одежда и обувь подорожали на 8,1 процента. Рост цен в сфере услуг ускорился с 6 процентов в феврале 2022-го до 6,6 процента. Аналитики при этом ждали по итогам первого квартала 2023-го инфляцию не более 9,7 процента, и такой скачок оказался неожиданным.

Ускоряющаяся инфляция ведет к дальнейшему усилению кризиса стоимости жизни в Великобритании. Он может стать сильнейшим с 1950-х годов, отмечает The New York Times. Ранее в Минфине Великобритании назвали инфляцию более 10 процентов опасно высокой.

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На данный момент Великобритания — единственная страна из G7, где инфляция измеряется в двузначных цифрах. Из-за ускорения инфляции Банку Англии придется повысить ключевую ставку уже 23 марта, несмотря на риск того, что удорожание кредитов может навредить рынку, как это показал банковский кризис в США.

Ранее регулятор повысил ключевую процентную ставку с 3,5 до 4 процентов — это максимальный уровень с 2008 года. Ее подняли десятый раз подряд с декабря 2021 года из-за того, что цены растут двузначными темпами, в пять раз превышающими целевой показатель. Аналитики заявили, что ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в два процента.

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Вячеслав Агапов
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