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19:19, 19 декабря 2024Путешествия

Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

В Аргентине бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки и взорвался
Мария Борисова
Мария Борисова

Бизнес-джет взорвался после посадки в Аргентине и попал на видео. Подробностями случившегося делится La Nacion.

Катастрофа с Bombardier Challenger 300 произошла 18 декабря в аэропорту города Сан-Фернандо. После приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в жилое здание. После этого произошел взрыв, самолет сгорел.

На борту лайнера не было пассажиров, но оба пилота не выжили. При этом жильцы поврежденного дома не пострадали. Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 повредили в аэропорту Благовещенска. Неполадка возникла из-за ленточного транспортера при наземном обслуживании воздушного судна.

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