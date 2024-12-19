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15:11, 19 декабря 2024Путешествия

Самолет Sukhoi Superjet 100 повредили в российском аэропорту

Aviaincident: самолет Superjet 100 «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Ночью 16 декабря наземные службы авиагавани проводили обслуживание Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс по маршруту ИркутскЧита — Благовещенск — Владивосток. В этот момент они задели люк багажного отсека ленточным транспортером.

Длина повреждения составила 1,4 сантиметра, ширина — 9 миллиметров. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника, воздушное судно отстранили от эксплуатации, проводится расследование и оценка технического состояния лайнера.

Ранее на Камчатке пропал легкомоторный самолет Ан-2. Сначала его искали с воздуха, но потом операцию приостановили из-за непогоды. На помощь экипажу отправились спасатели на квадроциклах.

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