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08:26, 19 декабря 2024Россия

Воздушные поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановили из-за ливневого снега

Воздушные поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 приостановили из-за ливневого снега
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Воздушные поиски грузового самолета Ан-2, который пропал с радаров в Камчатском крае, приостановили из-за ливневого снега. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, возле поселка Ключи, близ которого грузовой самолет пропал с радаров, установилась непогода. Небо для полетов полностью закрыто из-за ливневого снега, тучи там очень низкие и плотные.

Из-за отмены воздушных поисков на помощь экипажу самолета выдвинулись спасатели на снегоходах. О ходе операции пока ничего неизвестно.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Поисковая операция уже началась, на борту находятся три человека.

ЖЗЛ
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