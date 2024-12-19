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06:05, 19 декабря 2024Россия

В российском регионе с радаров пропал самолет

Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Экипаж Ан-2 состоит из трех человек.

Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Начата поисковая операция.

В конце октября сообщалось, что в Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек, обошлось без жертв.

Ранее самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки в Якутии и попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно садится прямо на каменистую береговую полосу. Такое эффектное появление борта произошло в нескольких метрах от людей.

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