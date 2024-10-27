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16:05, 27 октября 2024Россия

Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

«112»: в Ставропольском крае самолет Ан-2 с 5 людьми совершил жесткую посадку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2, заявляет Telegram-канал «112».

На борту находились пять человек, их состояние уточняется. Baza добавляет, что среди пассажиров есть пострадавшие, но обошлось без жертв. Он упал возле станицы Суворовская.

По данным Shot, пострадал один человек. При этом ГУ МЧС по региону заявляет, что пострадавших нет, приводит их данные РИА Новости.

По данным Mash, самолет принадлежит компании «Авиахим-ЮГ», которая занимается воздушными перевозками.

Накануне в Кировской области упал санитарный вертолет Ми-2. Жертвами ЧП стали четыре человека — пилот, врач и два фельдшера.

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      Антон Похиляк
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