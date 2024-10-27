При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. В правительстве региона раскрыли личности жертв

Правительство Кировской области назвало имена погибших при крушении вертолета

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов назвал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе региона.

На борту находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Поиски погибших проводились в лесу у деревни Белеенки.

Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря Дмитрий Курдюмов Первый зампредседателя правительства Кировской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения санитарного вертолета Ми-2. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Вертолет эксплуатировался почти 38 лет

Разбившийся вечером 26 октября санитарный вертолет Ми-2 находился в эксплуатации почти 38 лет. Согласно данным реестра гражданских воздушных судов России, вертолет изготовили в Польше и первоначально он состоял на службе в Военно-воздушных силах СССР. Позже был передан в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

В последние годы Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Компания предоставляла свои борты медикам, спасателям и другим ведомствам.

Ранее вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

22 октября в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили, что вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области.

Вертолет (...) совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно, из-за проблем технического характера (...) Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию Национальная служба санитарной авиации

Находившиеся в вертолете люди пострадали: у пилота повреждена нога, у остальных — ушибы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба») УК РФ.

Также 25 октября жители Чукотского автономного округа сообщили о возможном крушении вертолета в Билибинском районе. По словам очевидцев, рано утром они якобы видели, что воздушное судно врезалось в сопку и упало, после чего поднялся густой черный дым.

На предполагаемое место крушения вылетел вертолет Ми-8, однако ничего не обнаружил. Также к поискам подключили сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».