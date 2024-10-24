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18:41, 24 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после жесткой посадки в лесу вертолета санавиации с людьми

В Нижегородской области СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета санитарной авиации в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, 22 октября вертолет совершил аварийную посадку в двух километрах от поселка Малая Овсянка. В результате члены экипажа и пассажиры получили телесные повреждения, сам вертолет был разрушен, а его собственнику причинен крупный ущерб. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российскому предпринимателю дали срок по делу о сгоревших в торговом центре рабочих.

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