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11:21, 22 октября 2024Силовые структуры

Российскому предпринимателю дали срок по делу о сгоревших в торговом центре рабочих

Предпринимателю из Лобни дали два года колонии за сгоревших рабочих

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Московской области к двум годам колонии-поселения приговорили 66-летнего российского предпринимателя, признанного виновным в нарушении правил пожарной безопасности. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, пожар произошел 20 февраля в торговом центре в городе Лобня. Из-за электрического обогревателя загорелись горючие материалы. Пожар унес жизни двух работников — мужчины и женщины. В ходе следствия выяснилось, что предприниматель пренебрег правилами пожарной безопасности.

18 октября следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта») УК РФ по факту крушения грузового судна на Сахалине.

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      Владимир Седов
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