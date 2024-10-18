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13:20, 18 октября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту крушения грузового судна на Сахалине

СК возбудил уголовное дело по факту крушения грузового судна на Сахалине
Начало событий в новости Стало известно о жертвах крушения грузового судна на Сахалине

Кадр: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения грузового судна на Сахалине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, грузовое судно перевернулось в порту Корсаково 18 октября. На борту находились семь членов экипажа. В результате происшествия одного человека спасли и направили в медицинское учреждение, два человека не выжили. Поиски остальных членов команды продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта») УК РФ.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке щебня и песка. Фото перевернувшегося «Григория Ловцова» было опубликовано в сети.

Ранее сообщалось, что в Якутии возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета.

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      Артем Соколов
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