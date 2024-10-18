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08:15, 18 октября 2024Россия

Стало известно о жертвах крушения грузового судна на Сахалине

СК: при крушении грузового судна на Сахалине погибли двое, четверых ищут

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Два человека стали жертвами крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщило Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего на борту находились семь человек. Четверых членов экипажа грузового судна до сих пор ищут, еще один пострадавший находится в больнице.

О крушении судна на Сахалине стало известно в пятницу, 18 октября. Как уточнил губернатор Валерий Лимаренко, при перегрузке щебня и песка произошел крен и переворачивание судна. В сети также опубликовали фото перевернувшегося «Григория Ловцова».

В марте на Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия, так как на переправе ВаниноХолмск оно столкнулось со льдиной. На борту находились 63 человека, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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