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07:03, 18 октября 2024Россия

В российском регионе перевернулось грузовое судно

Сахалинский губернатор Лимаренко: грузовое судно перевернулось в порту Корсаков

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил глава российского региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна», — сообщил губернатор.

По его данным, судно перевозило щебень и песок. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция — работают два буксира и спасательное судно. Лимаренко заверил, что спасатели делают все возможное, и пообещал информировать о ходе работ.

В августе в Якутии на реке Лена перевернулась лодка, на которой находились четыре человека. Трое пассажиров доплыли до берега самостоятельно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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