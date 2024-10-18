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07:52, 18 октября 2024Россия

Появилось фото перевернувшегося грузового судна в регионе России

В сети опубликовали фото перевернувшегося грузового судна в порту на Сахалине

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В сети появилось фото с места крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Его публикует Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На кадре видно, что судно полностью перевернулось. Над уровнем моря видно лишь его днище.

Фото: Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

О крушении судна на Сахалине стало известно утром в пятницу, 18 октября. Как уточнил губернатор, при перегрузке щебня и песка произошел крен и переворачивание судна. На борту в момент происшествия находились семь членов экипажа, судьба трех человек пока неизвестна.

В марте на Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия, так как на переправе ВаниноХолмск оно столкнулось со льдиной. На борту находились 63 человека, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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