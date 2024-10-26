Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

ТАСС: упавший в Кировской области вертолет Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет

Разбившийся в Кировской области санитарный вертолет Ми-2 находился в эксплуатации почти 38 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из реестра гражданских воздушных судов России.

Вертолет изготовили в Польше и первоначально он состоял на службе в Военно-воздушных силах СССР, а позже был предан в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

В последние годы Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Компания предоставляла свои борты медикам, спасателям и другим ведомствам.

О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября. На борту Ми-2 было четверо человек. Никого из них спасти не удалось. За штурвалом воздушного судна находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.