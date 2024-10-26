Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:45, 26 октября 2024Силовые структуры

В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

В Кировской области завели дело после крушения санитарного вертолета Ми-2

Фото: МЧС РОССИИ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области и гибели четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября. На борту Ми-2 было четверо человек. Никого из них спасти не удалось. За штурвалом воздушного судна находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Чимаев одержал победу на UFC 308

      Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

      Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

      Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

      ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

      В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

      Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

      Захарова оценила закон о найме иностранцев в ВСУ

      На Солнце снова зафиксировали вспышки высшего уровня X

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше