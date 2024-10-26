В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

В Кировской области завели дело после крушения санитарного вертолета Ми-2

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области и гибели четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября. На борту Ми-2 было четверо человек. Никого из них спасти не удалось. За штурвалом воздушного судна находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.