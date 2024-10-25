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11:15, 25 октября 2024Россия

Очевидцы сообщили о возможном крушении вертолета в российском регионе

Shot: на Чукотке мог потерпеть крушение вертолет

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жители Чукотского автономного округа сообщили о возможном крушении вертолета в Билибинском районе. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказали очевидцы, рано утром 25 октября они якобы видели, что воздушное судно врезалось в сопку и упало, после чего поднялся густой черный дым. На предполагаемое место крушения вылетел вертолет Ми-8, однако ничего не обнаружил. Также к поискам подключили сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».

По информации издания, через несколько часов спасателям пришлось вернуться из-за невозможности подняться на крутой склон. Официальные ведомства ситуацию пока не комментировали.

Ранее в лесной зоне Нижегородской области совершил жесткую посадку вертолет санавиации, перевозивший пациентку. В результате травмы получили все пять человек, находившихся на борту. Причиной происшествия, предположительно, стали «проблемы технического характера», сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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