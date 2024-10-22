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18:41, 22 октября 2024Россия

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе выросло

Пять человек госпитализировали после ЧП с вертолетом в Нижегородской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пять человек госпитализировали после жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области. О росте числа пострадавших сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«В настоящий момент в областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту», — приводит агентство слова главы областного минздрава Галины Михайловой.

О жесткой посадке вертолета в Нижегородской области стало известно днем 22 октября. Как сообщили в Национальной службе санитарной авиации, воздушное судно совершило жесткую посадку в лесной зоне из-за «проблем технического характера».

Изначально появилась информация о четырех пострадавших после ЧП. В частности, у пилота оказалась повреждена нога, а у остальных обнаружили ушибы.

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      Никита Абрамов
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